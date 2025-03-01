«Ахмат» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч РПЛ
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«Ахмат» и «Рубин» объявили стартовые составы на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт в Грозном на стадионе «Ахмат Арена». Игру обслужит бригада арбитров, возглавляемая Артёмом Чистяковым из Азова. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Она начнётся в 19:00 мск.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Стартовые составы команд:
«Ахмат»: Шелия, Адамов, Ибишев, Тодорович, Гандри, Уткин, Исмаэл Силва, Садулаев, Талал, Мелкадзе, Самородов.
«Рубин»: Ставер, Кабутов, Рожков, Тесленко, Ашурматов, Вуячич, Апшацев, Чумич, Иву, Даку, Шабанхаджай.
«Ахмат» имеет в своём активе 13 очков и располагается в зоне прямого вылета — на 15-м месте. «Рубин» набрал в первых 18 матчах чемпионата 26 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.
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