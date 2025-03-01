Песьяков: раз комментатор объявил общественности, что виноват вратарь, значит, так и есть

Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков поделился мнением о критике голкиперов за допущенные ими ошибки со стороны общественности.

«Я не снимаю с себя ответственности за какие-то ошибки. Их на самом деле не так много, но было бы ещё меньше, если бы играли иначе. Вспоминаю Кубок Первого канала, матч с киевским «Динамо».

Разыгрываю от ворот, качу мяч Серёге Брызгалову, он отдаёт мне назад, и у него не получается пас. Комментатор: «Песьяков, ты куда? Зачем?!» То есть не Брызгалов виноват в плохой передаче, а Песьяков, понимаете? Раз комментатор объявил об этом общественности, значит, так и есть. У нас же вратарь по умолчанию всегда виноват. Это из детства ещё идёт: «Как сыграли?» — «Проиграли». — «А что так?» — «Да вратарь…» Классика», — сказал Песьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, 25 мая 2024 года Песьяков пропустил мяч на 85-й минуте матча с «Зенитом» (2:1) в 30-м туре РПЛ сезона-2023/2024. Эта победа помогла сине-бело-голубым стать чемпионами России.