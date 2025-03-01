Матч «Зенит» — ЦСКА посетили 50 528 зрителей

В эти минуты проходит матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и ЦСКА. Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Количество зрителей на стадионе составило 50 528 человек. На матче работает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. На момент написания новости счёт в игре 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит» набрал 39 очков за осенний отрезок. Сине-бело-голубые занимают второе место, уступая «Краснодару» по дополнительным показателям. ЦСКА располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ с 31 очком в 18 матчах.