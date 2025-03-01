Матч «Зенит» — ЦСКА посетили 50 528 зрителей
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В эти минуты проходит матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и ЦСКА. Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Количество зрителей на стадионе составило 50 528 человек. На матче работает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. На момент написания новости счёт в игре 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва
«Зенит» набрал 39 очков за осенний отрезок. Сине-бело-голубые занимают второе место, уступая «Краснодару» по дополнительным показателям. ЦСКА располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ с 31 очком в 18 матчах.
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