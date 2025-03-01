Вратарь «Пари НН» Никита Медведев прокомментировал победу над «Акроном» в 19-м туре РПЛ

Голкипер «Пари НН» Никита Медведев высказался о прогрессе команды после победы над «Акроном» (2:1) в матче 19-го тура чемпионата России.

«Самое важное сегодня — три очка. Мы на сборах проделали хорошую работу. В матче с нашими конкурентами набрали важные очки. Важно так продолжать и дальше. У нас впереди ещё 11 матчей — 11 финалов. Работа на трансферном рынке? Да, мы чувствуем, что стали сильнее. Получилось прибавить», — цитирует Медведева «РБ Спорт».

«Пари НН» довёл количество набранных в сезоне очков до 19 и поднялся на 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» имеет в своём активе 22 очка и располагается на девятой строчке.