Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев прокомментировал победу над «Акроном» в 19-м туре РПЛ

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев прокомментировал победу над «Акроном» в 19-м туре РПЛ
Комментарии

Голкипер «Пари НН» Никита Медведев высказался о прогрессе команды после победы над «Акроном» (2:1) в матче 19-го тура чемпионата России.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Грулёв – 48'     2:0 Кокшаров – 50'     2:1 Дзюба – 70'    

«Самое важное сегодня — три очка. Мы на сборах проделали хорошую работу. В матче с нашими конкурентами набрали важные очки. Важно так продолжать и дальше. У нас впереди ещё 11 матчей — 11 финалов. Работа на трансферном рынке? Да, мы чувствуем, что стали сильнее. Получилось прибавить», — цитирует Медведева «РБ Спорт».

«Пари НН» довёл количество набранных в сезоне очков до 19 и поднялся на 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» имеет в своём активе 22 очка и располагается на девятой строчке.

Материалы по теме
«Пари НН» — «Акрон». Дзюба и Гончаренко старались на сборах
«Пари НН» — «Акрон». Дзюба и Гончаренко старались на сборах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android