Вратарь «Пари НН» Никита Медведев прокомментировал победу над «Акроном» в 19-м туре РПЛ
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Голкипер «Пари НН» Никита Медведев высказался о прогрессе команды после победы над «Акроном» (2:1) в матче 19-го тура чемпионата России.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Грулёв – 48' 2:0 Кокшаров – 50' 2:1 Дзюба – 70'
«Самое важное сегодня — три очка. Мы на сборах проделали хорошую работу. В матче с нашими конкурентами набрали важные очки. Важно так продолжать и дальше. У нас впереди ещё 11 матчей — 11 финалов. Работа на трансферном рынке? Да, мы чувствуем, что стали сильнее. Получилось прибавить», — цитирует Медведева «РБ Спорт».
«Пари НН» довёл количество набранных в сезоне очков до 19 и поднялся на 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» имеет в своём активе 22 очка и располагается на девятой строчке.
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