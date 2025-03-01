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Тренер «Торпедо» Кононов высказался о первом поражении своей команды в Первой лиге

Тренер «Торпедо» Кононов высказался о первом поражении своей команды в Первой лиге
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Наставник московского «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал поражение своей команды в матче 22-го тура Первой лиги с «Черноморцем» (0:2).

Россия — Мелбет Первая лига . 22-й тур
01 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
2 : 0
Торпедо М
Москва
1:0 Гузина – 25'     2:0 Черов – 61'    

— Сегодня мы впервые проиграли в чемпионате. Конечно, это неудовлетворительный результат для нас, но впереди ещё много матчей, где нам предстоит исправлять ситуацию — как по игре, так и по результату.

— Не было ли с вашей стороны недооценки соперника? Как охарактеризуете игру соперника?
— Нет, недооценки не было. «Черноморец» – организованная команда, и в первом тайме у них действительно было определённое преимущество по владению мячом. Но во второй половине встречи мы перестроились и стали действовать острее. В первом тайме, за исключением пропущенного гола со стандарта и одного удара в створ, у новороссийцев не было больших шансов. А во втором тайме мы уже контролировали игру, создали моменты, но, к сожалению, пропустили в контратаке.

— Сегодняшний вопрос от болельщиков звучит так: «В чём заключался ваш план на игру? В чём он удался, а в чём нет?»
— Ни в чём не удался, — приводит слова Кононова официальный сайт клуба.

После 22 сыгранных матчей «Черноморец» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 39 очков. «Торпедо» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 43 очка.

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