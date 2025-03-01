«Краснодар» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч РПЛ

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Сегодня, 1 марта, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев из Волгограда. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Агкацев, Кайо, Оласа, Коста, Гонсалес, Сперцян, Кривцов, Батчи, Ленини, Кордоба, Са.

«Крылья Советов»: Песьяков, Гапонов, Солдатенков, Бейл, Костанца, Печенин, Зиньковский, Олейников, Бабкин, Дмитриев, Сергеев.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева набрала 39 очков за 18 матчей. «Крылья Советов» заработали 18 очков после 18 игр и располагаются на 12-й строчке.