«КАМАЗ» одержал волевую победу над тульским «Арсеналом» в матче 22-го тура Первой лиги

«КАМАЗ» принимал на своём поле тульский «Арсенал» в рамках 22-го тура Первой лиги. Игра проходила на стадионе «КАМАЗ» в городе Набережные Челны. Главный арбитр встречи — Максим Перезва из Раменского. Матч завершился волевой победой хозяев со счётом 2:1.

Первый гол в матче на 32-й минуте забил полузащитник «пушкарей» Маттео Аленви. На 78-й минуте форвард «КАМАЗа» Давид Караев сравнял счёт. На 90+1-й минуте полузащитник Александр Дерюгин точным ударом принёс «КАМАЗу» победу.

«КАМАЗ» занимает 12-е место с 25 очками в 22 матчах. Тульский «Арсенал» располагается на седьмой строчке с 30 очками. Отставание «канониров» от четвёртой строчки составляет семь очков.