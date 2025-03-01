Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«КАМАЗ» одержал волевую победу над тульским «Арсеналом» в матче 22-го тура Первой лиги

«КАМАЗ» одержал волевую победу над тульским «Арсеналом» в матче 22-го тура Первой лиги
Комментарии

«КАМАЗ» принимал на своём поле тульский «Арсенал» в рамках 22-го тура Первой лиги. Игра проходила на стадионе «КАМАЗ» в городе Набережные Челны. Главный арбитр встречи — Максим Перезва из Раменского. Матч завершился волевой победой хозяев со счётом 2:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 22-й тур
01 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
2 : 1
Арсенал Т
Тула
0:1 Аленви – 27'     1:1 Караев – 78'     2:1 Дерюгин – 90+1'    

Первый гол в матче на 32-й минуте забил полузащитник «пушкарей» Маттео Аленви. На 78-й минуте форвард «КАМАЗа» Давид Караев сравнял счёт. На 90+1-й минуте полузащитник Александр Дерюгин точным ударом принёс «КАМАЗу» победу.

«КАМАЗ» занимает 12-е место с 25 очками в 22 матчах. Тульский «Арсенал» располагается на седьмой строчке с 30 очками. Отставание «канониров» от четвёртой строчки составляет семь очков.

Материалы по теме
Официально
«КАМАЗ» подписал контракт с воспитанником «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android