«КАМАЗ» одержал волевую победу над тульским «Арсеналом» в матче 22-го тура Первой лиги
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«КАМАЗ» принимал на своём поле тульский «Арсенал» в рамках 22-го тура Первой лиги. Игра проходила на стадионе «КАМАЗ» в городе Набережные Челны. Главный арбитр встречи — Максим Перезва из Раменского. Матч завершился волевой победой хозяев со счётом 2:1.
Россия — Мелбет Первая лига . 22-й тур
01 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
2 : 1
Арсенал Т
Тула
0:1 Аленви – 27' 1:1 Караев – 78' 2:1 Дерюгин – 90+1'
Первый гол в матче на 32-й минуте забил полузащитник «пушкарей» Маттео Аленви. На 78-й минуте форвард «КАМАЗа» Давид Караев сравнял счёт. На 90+1-й минуте полузащитник Александр Дерюгин точным ударом принёс «КАМАЗу» победу.
«КАМАЗ» занимает 12-е место с 25 очками в 22 матчах. Тульский «Арсенал» располагается на седьмой строчке с 30 очками. Отставание «канониров» от четвёртой строчки составляет семь очков.
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