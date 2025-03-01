Фото: падение Соболева в штрафной ЦСКА в концовке матча

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев упал в штрафной площади ЦСКА после единоборства с защитником армейцев Мойзесом в концовке матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Главный арбитр матча Сергей Иванов не стал назначать пенальти.

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Александр Соболев начинал матч с ЦСКА на скамейке запасных. Приобретённый у московского «Спартака» форвард вышел на замену на 75-й минуте, появившись на поле вместо вингера сине-бело-голубых Андрея Мостового.

После 19 игр «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 40 очков, что на одно очко больше, чем у «Краснодара». ЦСКА с 32 очками остаётся на шестой строчке.