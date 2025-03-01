И. Федотов объяснил, почему судья не дал пенальти в ворота ЦСКА в моментах с Соболевым

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизоды в штрафной московского ЦСКА с участием нападающего «Зенита» Александра Соболева. Встреча 19-го тура чемпионата России закончилась вничью — 0:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).

«По двум моментам в концовке с участием Соболева. В первый раз его немного придержали, потом отпустили, а Александр дорисовал. Здесь нормальная борьба, но карточки за симуляции нет – и это правильно. По рекомендациям, карточки за симуляции нужно показывать, когда это очевидная симуляция: когда нет контакта и игрок пытается обмануть арбитра и ввести его в заблуждение.

Второй момент сложнее. Нога Дивеева была как шлагбаум, контакт тоже был, но этот контакт нашёл Соболев, а не игрок ЦСКА. Дивеева спасло то, что нет движения в сторону Соболева, это Соболев шёл в его ногу. Увидеть такое на поле – отлично, Иванов разобрался в нервном моменте. Но карточки за симуляцию тут тоже нет, это не откровенный нырок. Не давать же карточку Соболеву просто потому, что у него такая фамилия. Иванов контролировал ситуацию, для него это и не пенальти, и не симуляция.

Глобально мне сегодня понравилась не просто работа Иванова, а работа всей его бригады. Иванов целом тоже справился: на натягивал лишние карточки, в сложных эпизодах разобрался», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.