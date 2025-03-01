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Гришин: ничья «Зенита» с ЦСКА — в пользу «Спартака» и «Краснодара», они должны выиграть

Гришин: ничья «Зенита» с ЦСКА — в пользу «Спартака» и «Краснодара», они должны выиграть
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Российский тренер Александр Гришин прокомментировал результат матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Матч понравился, было много моментов и у «Зенита», и у ЦСКА. К сожалению, не было голов — это единственный минус. Обе команды показали хороший уровень футбола, обе по очереди перехватывали инициативу и создавали моменты.

Ничья в этом матче — в пользу конкурентов «Зенита». «Краснодар» и «Спартак» в этом туре всё-таки должны обыграть своих соперников. Результат и для «Зенита», и для ЦСКА не лучший, но футбол понравился.

У ЦСКА хорошие футболисты добротного класса. Команды, которые идут пониже, они должны обыгрывать. Но надо выигрывать и лобовые матчи с «Динамо» и «Спартаком», например. Выводы в любом случае по первой игре делать не стоит, должно пройти хотя бы два-три матча», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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