Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал падения Александра Соболева в штрафной ЦСКА

Тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал падения Александра Соболева в штрафной ЦСКА
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об эпизодах с падениями нападающего клуба Александра Соболева в штрафной площади московского ЦСКА (0:0) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Мне сложно что-то сказать об эпизодах с Соболевым в конце матча. Думаю, это вопрос трактовок.

Контакт и касание были в обоих моментах. Не так важно, было ли достаточно или недостаточно касания для этого падения», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Зенит» набрал 40 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. Сине-бело-голубые опережают «Краснодар» на одно очко. ЦСКА располагается на шестом месте в турнирной таблице с 32 очками в 19 матчах.

Материалы по теме
И. Федотов объяснил, почему судья не дал пенальти в ворота ЦСКА в моментах с Соболевым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android