Тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал падения Александра Соболева в штрафной ЦСКА

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об эпизодах с падениями нападающего клуба Александра Соболева в штрафной площади московского ЦСКА (0:0) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Мне сложно что-то сказать об эпизодах с Соболевым в конце матча. Думаю, это вопрос трактовок.

Контакт и касание были в обоих моментах. Не так важно, было ли достаточно или недостаточно касания для этого падения», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Зенит» набрал 40 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. Сине-бело-голубые опережают «Краснодар» на одно очко. ЦСКА располагается на шестом месте в турнирной таблице с 32 очками в 19 матчах.