«Аталанта» не смогла победить «Венецию» в 27-м туре чемпионата Италии
Поделиться
«Аталанта» встречалась с «Венецией» в матче 27-го тура итальянской Серии А. Игра проходила в Бергамо на стадионе «Джевисс». На матче работала бригада арбитров во главе с Джузеппе Коллу. Команды не смогли выявить победителя, игра завершилась безголевой ничьей — 0:0.
Италия — Серия А . 27-й тур
01 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
0 : 0
Венеция
Венеция
Ничья принесла «Аталанте» 55-е очко в чемпионате. Подопечные Джан Пьеро Гасперини занимают третье место в турнирной таблице Серии А с отставанием в одно очко от «Наполи» и два очка — от «Интера». У обеих команд матч в запасе.
«Венеция» занимает 19-е место в турнирной таблице и располагается в зоне вылета. Отставание от 17-го места, которое гарантирует сохранение прописки в Серии А на будущий сезон, составляет пять очков.
Комментарии
- 1 марта 2025
-
20:15
-
20:15
-
20:12
-
20:01
-
20:00
-
19:57
-
19:57
-
19:53
-
19:51
-
19:48
-
19:46
-
19:43
-
19:40
-
19:39
-
19:34
-
19:29
-
19:28
-
19:27
-
19:26
-
19:21
-
19:20
-
19:20
-
19:16
-
19:12
-
19:10
-
19:07
-
19:07
-
19:05
-
19:01
-
18:58
-
18:56
-
18:53
-
18:51
-
18:31
-
18:28