«Аталанта» не смогла победить «Венецию» в 27-м туре чемпионата Италии

«Аталанта» встречалась с «Венецией» в матче 27-го тура итальянской Серии А. Игра проходила в Бергамо на стадионе «Джевисс». На матче работала бригада арбитров во главе с Джузеппе Коллу. Команды не смогли выявить победителя, игра завершилась безголевой ничьей — 0:0.

Ничья принесла «Аталанте» 55-е очко в чемпионате. Подопечные Джан Пьеро Гасперини занимают третье место в турнирной таблице Серии А с отставанием в одно очко от «Наполи» и два очка — от «Интера». У обеих команд матч в запасе.

«Венеция» занимает 19-е место в турнирной таблице и располагается в зоне вылета. Отставание от 17-го места, которое гарантирует сохранение прописки в Серии А на будущий сезон, составляет пять очков.