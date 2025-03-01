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«Аталанта» не смогла победить «Венецию» в 27-м туре чемпионата Италии

«Аталанта» не смогла победить «Венецию» в 27-м туре чемпионата Италии
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«Аталанта» встречалась с «Венецией» в матче 27-го тура итальянской Серии А. Игра проходила в Бергамо на стадионе «Джевисс». На матче работала бригада арбитров во главе с Джузеппе Коллу. Команды не смогли выявить победителя, игра завершилась безголевой ничьей — 0:0.

Италия — Серия А . 27-й тур
01 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
0 : 0
Венеция
Венеция

Ничья принесла «Аталанте» 55-е очко в чемпионате. Подопечные Джан Пьеро Гасперини занимают третье место в турнирной таблице Серии А с отставанием в одно очко от «Наполи» и два очка — от «Интера». У обеих команд матч в запасе.

«Венеция» занимает 19-е место в турнирной таблице и располагается в зоне вылета. Отставание от 17-го места, которое гарантирует сохранение прописки в Серии А на будущий сезон, составляет пять очков.

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