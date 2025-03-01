Защитник «Зенита» Эракович: игра с ЦСКА сложилась не так, как мы хотели

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Страхиня Эракович высказался о матче чемпионата России с московским ЦСКА (0:0).

«Игра с ЦСКА сложилась не так, как мы хотели. Если мы не побеждаем, приятных впечатлений никогда не остаётся. Тем более в родных стенах. Ничего, будем готовиться к следующему матчу в Воронеже и сделаем всё, чтобы увезти оттуда три очка.

В первом тайме мы превосходили соперника, играли лучше, но не реализовали свои моменты. К сожалению, во втором тайме мы были не так опасны у чужой штрафной. Это стоило нам победы», — передаёт слова Эраковича корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.