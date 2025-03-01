Защитник «Зенита» Эракович высказался об отсутствии Вендела в матче с ЦСКА
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Страхиня Эракович высказался о дисквалификации полузащитника Вендела на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (0:0).
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва
«Все знают, что Вендел очень важный игрок для команды. Конечно, сегодня нам его не хватало. Но это не оправдание, нужно было побеждать. Постараемся сделать это в следующей игре», — передаёт слова Эраковича корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 32 очка за 19 матчей. «Зенит» находится на первой строчке, заработав 40 очков.
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