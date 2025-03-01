Защитник «Зенита» Эракович высказался об отсутствии Вендела в матче с ЦСКА

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Страхиня Эракович высказался о дисквалификации полузащитника Вендела на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (0:0).

«Все знают, что Вендел очень важный игрок для команды. Конечно, сегодня нам его не хватало. Но это не оправдание, нужно было побеждать. Постараемся сделать это в следующей игре», — передаёт слова Эраковича корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 32 очка за 19 матчей. «Зенит» находится на первой строчке, заработав 40 очков.