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Булыкин: безголевая ничья — не то, что ждут от «Зенита» и ЦСКА, футболисты должны забивать

Булыкин: безголевая ничья — не то, что ждут от «Зенита» и ЦСКА, футболисты должны забивать
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Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о результате матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Результат матча «Зенит» — ЦСКА не совсем закономерен. Была хорошая игра, много нереализованных моментов для того, чтобы забить одной из команд. Нулевая ничья — не то, что ждут от этих команд. Качественные футболисты должны забивать, но игра мне понравилась. Было движение, поле не замороженное, как в других матчах.

У ЦСКА было два выхода один на один. Если бы Файзуллаев был поопытнее, просто поставил бы корпус и реализовал этот момент или заработал пенальти. «Зенит» тоже создал момента три-четыре. Считаю, что петербуржцы были ближе к победе», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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