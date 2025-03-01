Булыкин: безголевая ничья — не то, что ждут от «Зенита» и ЦСКА, футболисты должны забивать

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о результате матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА (0:0).

«Результат матча «Зенит» — ЦСКА не совсем закономерен. Была хорошая игра, много нереализованных моментов для того, чтобы забить одной из команд. Нулевая ничья — не то, что ждут от этих команд. Качественные футболисты должны забивать, но игра мне понравилась. Было движение, поле не замороженное, как в других матчах.

У ЦСКА было два выхода один на один. Если бы Файзуллаев был поопытнее, просто поставил бы корпус и реализовал этот момент или заработал пенальти. «Зенит» тоже создал момента три-четыре. Считаю, что петербуржцы были ближе к победе», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.