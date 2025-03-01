«Это к главному тренеру». Круговой — о том, что остался в запасе в матче с «Зенитом»

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой отреагировал на вопрос, что он не вышел на поле в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Итоговый результат — 0:0.

— Почему не на поле?

— Это к главному тренеру.

— Вы недовольны этим?

— Спросите у главного тренера, — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 32 очка за 19 матчей. «Зенит» находится на первой строчке, заработав 40 очков.