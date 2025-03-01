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Вердер — Вольфсбург, результат матча 1 марта 2025, счет 1:2, Бундеслига 2024-2025

«Вольфсбург» победил «Вердер» благодаря дублю австрийца Виммера
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«Вердер» принимал «Вольфсбург» на стадионе «Вонинвест Везерштадион» в Бремене (Германия). Игра проходила в рамках 24-го тура немецкой Бундеслиги, а обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом. Победу в матче праздновали футболисты «Вольфсбурга» — 2:1.

Германия — Бундеслига . 24-й тур
01 марта 2025, суббота. 17:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
1 : 2
Вольфсбург
Вольфсбург
0:1 Виммер – 6'     0:2 Виммер – 49'     1:2 Вайзер – 90'    

Счёт в матче открыл австрийский полузащитник гостей Патрик Виммер уже на шестой минуте. Он забил второй мяч в игре на 49-й минуте и обеспечил своей команде комфортное преимущество. На 90-й минуте единственный гол бременцев забил защитник Митчелл Вайзер.

Победа позволила «Вольфсбургу» подняться на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе команды 37 очков в 24 матчах. «Вердер» за 10 туров до конца чемпионата занимает 12-е место в турнирной таблице.

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