«Вольфсбург» победил «Вердер» благодаря дублю австрийца Виммера

«Вердер» принимал «Вольфсбург» на стадионе «Вонинвест Везерштадион» в Бремене (Германия). Игра проходила в рамках 24-го тура немецкой Бундеслиги, а обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом. Победу в матче праздновали футболисты «Вольфсбурга» — 2:1.

Счёт в матче открыл австрийский полузащитник гостей Патрик Виммер уже на шестой минуте. Он забил второй мяч в игре на 49-й минуте и обеспечил своей команде комфортное преимущество. На 90-й минуте единственный гол бременцев забил защитник Митчелл Вайзер.

Победа позволила «Вольфсбургу» подняться на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе команды 37 очков в 24 матчах. «Вердер» за 10 туров до конца чемпионата занимает 12-е место в турнирной таблице.