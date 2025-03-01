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Булыкин: тем, кто называет Соболева симулянтом, показал бы видео, где его тянут за руку

Булыкин: тем, кто называет Соболева симулянтом, показал бы видео, где его тянут за руку
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Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал эпизод с падением нападающего санкт-петербургского «Зенита» Александра Соболева в штрафной площади московского ЦСКА (0:0) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Тем, кто называет Соболева симулянтом, я бы показал видео, где его хватают за руку и тянут вниз. Это не выглядело чистой симуляцией — Мойзес его держал за руку и тянул на себя. А насколько это повлияло, решает судья.

Повод для назначения пенальти был, но я не знаю, как это расценивают судьи. Перед этим так же тянули за майку Мусаева — поставили штрафной. На скорости всё это влияет, нападающему тяжелее держать баланс и попадать по мячу, поэтому частенько они решают упасть, когда есть малейший контакт», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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