Сегодня, 1 марта, прошли три матча 22-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей Первой лиги 1 марта:

«Енисей» — «Алания» — 1:0;

«Черноморец» — «Торпедо» Москва — 2:0;

«КАМАЗ» — «Арсенал» Тула — 2:1.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», набравшая 45 очков после 21 матча. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 43 очка. Третье место с 39 очками занимает «Черноморец». В зоне вылета располагаются «Тюмень» (12), «Алания» (18) и «Сокол» (19).