«Ахмат» — «Рубин»: Дардан Шабанхаджай открыл счёт в матче на 10-й минуте

«Ахмат» принимает «Рубин» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходит в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». На момент написания новости счёт в матче 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Форвард казанцев Дардан Шабанхаджай открыл счёт в матче. Австриец отличился с передачи защитника Ильи Рожкова. Этот гол стал для 23-летнего нападающего вторым в текущем розыгрыше РПЛ. Ещё два гола Шабанхаджай забил в Кубке России.

«Ахмат» имеет в своём активе 13 очков и располагается в зоне прямого вылета — на 15-м месте. «Рубин» набрал в первых 18 матчах чемпионата 26 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.