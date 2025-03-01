Игрок «Зенита» Мантуан прокомментировал ничью в матче с ЦСКА

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан высказался о матче 19-го тура чемпионата России с московским ЦСКА (0:0).

«В первом тайме было несколько очень хороших подходов к воротам ЦСКА, но мы, к сожалению, не воспользовались. Пропустили опасные выпады от соперника. А потом у обеих команд снизилась интенсивность, поэтому сократились опасные моменты. Мы очень хотели победить, но не получилось.

Победа была бы на нашей стороне, потом что у нас было три-четыре 100-процентных шанса. У ЦСКА тоже были опасные моменты, но их меньше», — передаёт слова Мантуана корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.