Игрок «Зенита» Мантуан прокомментировал ничью в матче с ЦСКА
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан высказался о матче 19-го тура чемпионата России с московским ЦСКА (0:0).
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва
«В первом тайме было несколько очень хороших подходов к воротам ЦСКА, но мы, к сожалению, не воспользовались. Пропустили опасные выпады от соперника. А потом у обеих команд снизилась интенсивность, поэтому сократились опасные моменты. Мы очень хотели победить, но не получилось.
Победа была бы на нашей стороне, потом что у нас было три-четыре 100-процентных шанса. У ЦСКА тоже были опасные моменты, но их меньше», — передаёт слова Мантуана корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
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