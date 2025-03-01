Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Зенита» Мантуан прокомментировал ничью в матче с ЦСКА

Игрок «Зенита» Мантуан прокомментировал ничью в матче с ЦСКА
Комментарии

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан высказался о матче 19-го тура чемпионата России с московским ЦСКА (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

«В первом тайме было несколько очень хороших подходов к воротам ЦСКА, но мы, к сожалению, не воспользовались. Пропустили опасные выпады от соперника. А потом у обеих команд снизилась интенсивность, поэтому сократились опасные моменты. Мы очень хотели победить, но не получилось.

Победа была бы на нашей стороне, потом что у нас было три-четыре 100-процентных шанса. У ЦСКА тоже были опасные моменты, но их меньше», — передаёт слова Мантуана корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Материалы по теме
ЦСКА качественно пободался в Петербурге. «Зениту» не помогли даже попытки Соболева
ЦСКА качественно пободался в Петербурге. «Зениту» не помогли даже попытки Соболева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android