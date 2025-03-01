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Мантуан рассказал, как в «Зените» приняли экс-игрока ЦСКА Зделара

Мантуан рассказал, как в «Зените» приняли экс-игрока ЦСКА Зделара
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан высказался о новичке команды Саше Зделаре, который перешёл в клуб из московского ЦСКА этой зимой.

«Зделара приняли замечательно. Уверен, что он качественный игрок, который поможет нам в концовке сезона, хоть и осталось немного. Мы ждём от него помощи», — передаёт слова Мантуана корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 29-летний Зделар провёл 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Также на счету полузащитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость сербского футболиста составляет € 4 млн.

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