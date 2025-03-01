Игрок «Зенита» Мантуан ответил, будет ли смотреть матчи «Спартака» и «Краснодара»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан рассказал, что будет следить за матчами «Краснодара» и московского «Спартака» в 19-м туре Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» сегодня, 1 марта, сыграет с самарскими «Крыльями Советов», «Спартак» — 2 марта с «Оренбургом».

«Хочется посмотреть на матчи «Краснодара» и «Спартака». С одной стороны — матчей ещё много, ситуация в таблице может поменяться много раз, но с другой — это конкуренты, за ними надо следить», — передаёт слова Мантуана корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Сегодня «Зенит» сыграл вничью со столичным ЦСКА и поднялся на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.