Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Зенита» Мантуан ответил, будет ли смотреть матчи «Спартака» и «Краснодара»

Игрок «Зенита» Мантуан ответил, будет ли смотреть матчи «Спартака» и «Краснодара»
Комментарии

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан рассказал, что будет следить за матчами «Краснодара» и московского «Спартака» в 19-м туре Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» сегодня, 1 марта, сыграет с самарскими «Крыльями Советов», «Спартак» — 2 марта с «Оренбургом».

«Хочется посмотреть на матчи «Краснодара» и «Спартака». С одной стороны — матчей ещё много, ситуация в таблице может поменяться много раз, но с другой — это конкуренты, за ними надо следить», — передаёт слова Мантуана корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Сегодня «Зенит» сыграл вничью со столичным ЦСКА и поднялся на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Материалы по теме
ЦСКА качественно пободался в Петербурге. «Зениту» не помогли даже попытки Соболева
ЦСКА качественно пободался в Петербурге. «Зениту» не помогли даже попытки Соболева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android