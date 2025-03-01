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Санкт-Паули — Боруссия Дортмунд, результат матча 1 марта 2025, счет 0:2, Бундеслига 2024-2025

«Боруссия» Дортмунд на выезде обыграла «Санкт-Паули» в 24-м туре Бундеслиги
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Завершился матч 24-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Санкт-Паули» и дортмундская «Боруссия». Команды играли на стадионе «Миллернтор» в Гамбурге (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером (Гамбург, Германия). «Боруссия» одержала победу со счётом 2:0.

Германия — Бундеслига . 24-й тур
01 марта 2025, суббота. 17:30 МСК
Санкт-Паули
Гамбург
Окончен
0 : 2
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Гирасси – 51'     0:2 Адейеми – 58'    

Счёт в матче был открыт на 51-й минуте, отличился нападающий «Боруссии» Серу Гирасси. На 58-й минуте Карим Адейеми удвоил преимущество гостей.

После 24 сыгранных матчей «Боруссия» Д располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 35 очков. «Санкт-Паули» после аналогичного количества игр занимает 15-е место, заработав 21 очко.

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