«Боруссия» М разгромила «Хайденхайм» благодаря дублю Робина Хака и голу Натана Нгуму

«Хайденхайм» принимал «Боруссию» из Мёнхенгладбаха на стадионе «Фойт-Арена» в Хайденхайме-на-Бренце (Германия). Игра проходила в рамках 24-го тура немецкой Бундеслиги, а обслуживала встречу бригада арбитров во главе со Сёреном Шторксом. Разгромную победу в матче праздновали футболисты «Боруссии» — 3:0.

Счёт в матче уже на восьмой минуте открыл нападающий гостей Робин Хак. Французский форвард команды из Мёнхенгладбаха Натан Нгуму удвоил преимущество на 18-й минуте. Хак оформил дубль на 59-й минуте и довёл счёт до крупного.

Победа позволила «Боруссии» подняться на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе команды 37 очков в 24 матчах. «Хайденхайм» за 10 туров до конца чемпионата занимает 17-е место в турнирной таблице. У команды 15 набранных очков.