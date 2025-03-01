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Хайденхайм — Боруссия М, результат матча 1 марта 2025, счет 0:3, Бундеслига 2024-2025

«Боруссия» М разгромила «Хайденхайм» благодаря дублю Робина Хака и голу Натана Нгуму
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«Хайденхайм» принимал «Боруссию» из Мёнхенгладбаха на стадионе «Фойт-Арена» в Хайденхайме-на-Бренце (Германия). Игра проходила в рамках 24-го тура немецкой Бундеслиги, а обслуживала встречу бригада арбитров во главе со Сёреном Шторксом. Разгромную победу в матче праздновали футболисты «Боруссии» — 3:0.

Германия — Бундеслига . 24-й тур
01 марта 2025, суббота. 17:30 МСК
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Окончен
0 : 3
Боруссия М
Мёнхенгладбах
0:1 Хак – 8'     0:2 Nathan Ngoumou Minpole – 18'     0:3 Хак – 59'    

Счёт в матче уже на восьмой минуте открыл нападающий гостей Робин Хак. Французский форвард команды из Мёнхенгладбаха Натан Нгуму удвоил преимущество на 18-й минуте. Хак оформил дубль на 59-й минуте и довёл счёт до крупного.

Победа позволила «Боруссии» подняться на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе команды 37 очков в 24 матчах. «Хайденхайм» за 10 туров до конца чемпионата занимает 17-е место в турнирной таблице. У команды 15 набранных очков.

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