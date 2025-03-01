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РБ Лейпциг — Майнц, результат матча 1 марта 2025, счет 1:2, Бундеслига 2024-2025

«Лейпциг» уступил «Майнцу» в матче Бундеслиги, открыв счёт уже на первой минуте
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Завершился матч 24-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались «РБ Лейпциг» и «Майнц». Команды играли на стадионе «Лейпциг» в Лейпциге (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэль Зиберт (Берлин, Германия). «Майнц» одержал победу со счётом 2:1.

Германия — Бундеслига . 24-й тур
01 марта 2025, суббота. 17:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
1 : 2
Майнц
Майнц
1:0 Симонс – 1'     1:1 Амири – 52'     1:2 Буркардт – 58'    

Счёт в матче был открыт уже на первой минуте, отличился полузащитник «РБ Лейпциг» Хави Симонс. На 52-й минуте Надим Амири сравнял счёт. На 58-й минуте Жонатан Буркардт вывел гостей вперёд.

После 24 сыгранных матчей «РБ Лейпциг» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 38 очков. «Майнц» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 41 очко.

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