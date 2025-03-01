«Лейпциг» уступил «Майнцу» в матче Бундеслиги, открыв счёт уже на первой минуте

Завершился матч 24-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались «РБ Лейпциг» и «Майнц». Команды играли на стадионе «Лейпциг» в Лейпциге (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэль Зиберт (Берлин, Германия). «Майнц» одержал победу со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт уже на первой минуте, отличился полузащитник «РБ Лейпциг» Хави Симонс. На 52-й минуте Надим Амири сравнял счёт. На 58-й минуте Жонатан Буркардт вывел гостей вперёд.

После 24 сыгранных матчей «РБ Лейпциг» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 38 очков. «Майнц» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 41 очко.