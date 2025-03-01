Тренер ЦСКА Николич высказался о двух падениях Соболева в конце матча с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался об эпизодах с падениями нападающего санкт-петербургского «Зенита» Александра Соболева в штрафной площади московского клуба (0:0) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Падения Соболева? Никак не оценю. Что мне тут оценивать? Вообще нечего», — сказал Николич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Зенит» набрал 40 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. Сине-бело-голубые опережают «Краснодар» на одно очко. ЦСКА располагается на шестом месте в турнирной таблице с 32 очками в 19 матчах. В 20-м туре «Зенит» сыграет на выезде с «Факелом», а ЦСКА дома примет «Химки».