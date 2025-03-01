Новичок «Зенита» Зделар рассказал о чувствах после игры с ЦСКА

Новичок «Зенита» Саша Зделар ответил на вопрос, что он чувствовал во время матча со своей бывшей командой, ЦСКА (0:0), в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Тяжело играть против команды, где играл 2,5 года. Я уважаю обе команды, отдал всего себя на поле», — передаёт слова Зделара корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 29-летний Зделар провёл 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Также на счету полузащитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость сербского футболиста составляет € 4 млн.