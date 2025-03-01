Зделар: сразу сказал «да» на предложение «Зенита» — это хороший шаг для карьеры

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Саша Зделар рассказал, как состоялся его переход в клуб из московского ЦСКА.

«Переход в «Зенит» — хороший шаг для моей карьеры, для моей семьи. У меня оставалось три месяца контракта в ЦСКА. Когда появилось предложение, я сразу сказал «да».

В футболе трансферы не работают быстро, поэтому так получилось, что меня заявили поздно. Я разговаривал с Семаком, знаю, какая у меня роль. Буду стараться делать всё, чтобы чаще играть и доказывать», — передаёт слова Зделара корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Саша Зделар дебютировал за «Зенит» в матче 19-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:0).