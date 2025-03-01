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«Ахмат» — «Рубин»: команды обменялись забитыми голами в первом тайме

«Ахмат» — «Рубин»: команды обменялись забитыми голами в первом тайме
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«Ахмат» принимает «Рубин» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходит в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». На момент написания новости счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
2-й тайм
2 : 1
Рубин
Казань
0:1 Шабанхаджай – 10'     1:1 Гандри – 41'     2:1 Гандри – 63'    

Команды ушли на перерыв при равенстве в счёте — 1:1. На гол форварда «Рубина» Дардана Шабанхаджая на 10-й минуте точным ударом с пенальти на 41-й минуте ответил защитник грозненцев Надер Гандри.

«Ахмат» имеет в своём активе 13 очков и располагается в зоне прямого вылета — на 15-м месте. «Рубин» набрал в первых 18 матчах чемпионата 26 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.

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