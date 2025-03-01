Зделар: уважаю ЦСКА, но «Зенит» — лучший клуб в России

Новичок «Зенита» Саша Зделар назвал санкт-петербургский клуб лучшей командой в России и поделился мнением о матче 19-го тура чемпионата России с московским ЦСКА (0:0).

«Я хорошо знаю ЦСКА, прошёл с ними почти все сборы. Если бы мы сегодня забили свои моменты, вопросов по результату бы не было. Меня здорово приняли в Питере. «Зенит» — лучший клуб а России, я уже несколько раз про это говорил. Уважаю ЦСКА, но «Зенит» — лучший.

Я думаю, что это лучший клуб в России. Не буду менять своё мнение. Я поэтому и поменял команду. Когда играл в ЦСКА, я тоже так думал.

ЦСКА — братский клуб для «Партизана», я провёл там два с половиной года. Но это футбол, и надо двигаться дальше», — передаёт слова Зделара корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.