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Зделар: уважаю ЦСКА, но «Зенит» — лучший клуб в России

Зделар: уважаю ЦСКА, но «Зенит» — лучший клуб в России
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Новичок «Зенита» Саша Зделар назвал санкт-петербургский клуб лучшей командой в России и поделился мнением о матче 19-го тура чемпионата России с московским ЦСКА (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Я хорошо знаю ЦСКА, прошёл с ними почти все сборы. Если бы мы сегодня забили свои моменты, вопросов по результату бы не было. Меня здорово приняли в Питере. «Зенит» — лучший клуб а России, я уже несколько раз про это говорил. Уважаю ЦСКА, но «Зенит» — лучший.

Я думаю, что это лучший клуб в России. Не буду менять своё мнение. Я поэтому и поменял команду. Когда играл в ЦСКА, я тоже так думал.

ЦСКА — братский клуб для «Партизана», я провёл там два с половиной года. Но это футбол, и надо двигаться дальше», — передаёт слова Зделара корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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