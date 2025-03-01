Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арис — АПОЭЛ, результат матча 1 марта 2025, счет 3:0, Чемпионат Кипра 2024-2025

«Арис» разгромил АПОЭЛ в чемпионате Кипра, Кокорин забил в концовке
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 25-го тура чемпионата Кипра между клубами «Арис» и АПОЭЛ. Матч проходил в Лимасоле на домашнем стадионе «Ариса». «Арис» одержал уверенную победу с крупным счётом — 3:0.

Кипр — Первый дивизион . 25-й тур
01 марта 2025, суббота. 18:00 МСК
Арис
Лимасол
Окончен
3 : 0
АПОЭЛ
Никосия
1:0 Монтнор – 42'     2:0 Бенгтссон – 87'     3:0 Кокорин – 90+4'    

На 42-й минуте отличился суринамский нападающий «Ариса» Джейден Монтнор. На 87-й минуте форвард Лео Бенгтссон удвоил преимущество своей команды. Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин на 90+4-й минуте отправил в ворота АПОЭЛа третий мяч и довёл счёт до разгромного.

В активе «Ариса» 58 очков в 25 матчах. Команда занимает второе место в турнирной таблице, а отставание от лидирующего «Пафоса» составляет три очка. Отрыв от третьей строчки — семь очков. АПОЭЛ с 40 очками располагается на пятом месте.

Материалы по теме
Кучаев отреагировал на слова Кокорина, назвавшего РПЛ «говном»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android