«Арис» разгромил АПОЭЛ в чемпионате Кипра, Кокорин забил в концовке
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Завершился матч 25-го тура чемпионата Кипра между клубами «Арис» и АПОЭЛ. Матч проходил в Лимасоле на домашнем стадионе «Ариса». «Арис» одержал уверенную победу с крупным счётом — 3:0.
Кипр — Первый дивизион . 25-й тур
01 марта 2025, суббота. 18:00 МСК
Арис
Лимасол
Окончен
3 : 0
АПОЭЛ
Никосия
1:0 Монтнор – 42' 2:0 Бенгтссон – 87' 3:0 Кокорин – 90+4'
На 42-й минуте отличился суринамский нападающий «Ариса» Джейден Монтнор. На 87-й минуте форвард Лео Бенгтссон удвоил преимущество своей команды. Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин на 90+4-й минуте отправил в ворота АПОЭЛа третий мяч и довёл счёт до разгромного.
В активе «Ариса» 58 очков в 25 матчах. Команда занимает второе место в турнирной таблице, а отставание от лидирующего «Пафоса» составляет три очка. Отрыв от третьей строчки — семь очков. АПОЭЛ с 40 очками располагается на пятом месте.
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