Завершился матч 25-го тура чемпионата Кипра между клубами «Арис» и АПОЭЛ. Матч проходил в Лимасоле на домашнем стадионе «Ариса». «Арис» одержал уверенную победу с крупным счётом — 3:0.

На 42-й минуте отличился суринамский нападающий «Ариса» Джейден Монтнор. На 87-й минуте форвард Лео Бенгтссон удвоил преимущество своей команды. Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин на 90+4-й минуте отправил в ворота АПОЭЛа третий мяч и довёл счёт до разгромного.

В активе «Ариса» 58 очков в 25 матчах. Команда занимает второе место в турнирной таблице, а отставание от лидирующего «Пафоса» составляет три очка. Отрыв от третьей строчки — семь очков. АПОЭЛ с 40 очками располагается на пятом месте.