Созин — об игре «Зенит» — ЦСКА: 50 тыс. разочарованных зрителей. Так к сезону не готовятся

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о результате матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА (0:0).

«Автовладельцы меня поймут. Знаете, когда бензин заливает свечи – нет искры. Искры сегодня в матче в Санкт-Петербурге не было. Скоростей тоже. Сейчас начнутся отговорки про сборы, тяжесть нагрузок и сложный вход в сезон. Но осталось 11 матчей, а ноги у футболистов тяжелейшие. В итоге 50 тысяч разочарованных людей на трибунах. Так к сезону три месяца не готовятся – я говорю и про ЦСКА, и про «Зенит».

И ещё один момент: обе команды взяли бразильцев – обоих нет в заявке. То травмы, то неготовность… Все ждали зрелища, хотели посмотреть на уровень легионеров, которых купили за большие деньги. А увидели всё тех же игроков и отсутствие скоростей.

Не представляю, кто тут был лучшим – просто никто. Лучшими были болельщики», – сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.