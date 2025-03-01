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Экс-игрок ЦСКА Зделар объяснил своё решение перейти в «Зенит»

Экс-игрок ЦСКА Зделар объяснил своё решение перейти в «Зенит»
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Саша Зделар рассказал, почему он перешёл в клуб из московского ЦСКА.

«У меня оставалось три месяца по контракту с ЦСКА. Возможно, он мог автоматически продлиться, если бы я сыграл определённое число матчей. Но вдруг травма? Никогда не знаешь, как сложится футбольная жизнь, и рисковать нельзя», — передаёт слова Зделара корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

29-летний Саша Зделар дебютировал за «Зенит» в матче 19-го тура чемпионата России с ЦСКА. Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась вничью — 0:0.

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