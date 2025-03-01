Рапопорт: Соболев умеет нарисовать пенальти, но судья в матче с ЦСКА был объективен

Бывший спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Борис Рапопорт высказался о падениях нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева в чужой штрафной в концовке матча 19-го тура чемпионата России с московским ЦСКА (0:0). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).

«Мне кажется, судейство в матче «Зенит» — ЦСКА было ровное. Вряд ли там были какие-то ошибки. Судьи знают всё, что связано с Соболевым и пенальти. Там очень сложно понять, он умеет нарисовать. У нас всегда — и в советское время — были футболисты, которые умели это делать. Сложно говорить, но, думаю, судья был объективен», — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.