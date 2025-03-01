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Райо Вальекано — Севилья, результат матча 1 марта 2025, счёт 1:1, Ла Лига 2024-2025

«Севилья» поделила очки с «Райо Вальекано» в 26-м туре Ла Лиги
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Завершился матч 26-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025, в котором встречались «Райо Вальекано» и «Севилья». Команды играли на стадионе «Вальекас » в Мадриде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом (Испания). Итоговый результат — 1:1.

Испания — Примера . 26-й тур
01 марта 2025, суббота. 18:15 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
1 : 1
Севилья
Севилья
1:0 Рациу – 55'     1:1 Лукебакио – 81'    

Счёт в матче был открыт на 55-й минуте, отличился защитник «Райо Вальекано» Андрей Рациу. На 81-й минуте Доди Лукебакио сравнял счёт.

После 26 сыгранных матчей «Райо Вальекано» располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 36 очков. «Севилья» после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 33 очка.

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