«Севилья» поделила очки с «Райо Вальекано» в 26-м туре Ла Лиги

Завершился матч 26-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025, в котором встречались «Райо Вальекано» и «Севилья». Команды играли на стадионе «Вальекас » в Мадриде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом (Испания). Итоговый результат — 1:1.

Счёт в матче был открыт на 55-й минуте, отличился защитник «Райо Вальекано» Андрей Рациу. На 81-й минуте Доди Лукебакио сравнял счёт.

После 26 сыгранных матчей «Райо Вальекано» располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 36 очков. «Севилья» после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 33 очка.