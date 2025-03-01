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Экс-тренер «Зенита» Рапопорт: поражает Акинфеев — он не стареет в футбольном плане

Экс-тренер «Зенита» Рапопорт: поражает Акинфеев — он не стареет в футбольном плане
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Экс-тренер «Зенита» Борис Рапопорт высказался о ничейном результате в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги между сине-бело-голубыми и ЦСКА (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Я предполагал, что «Зенит» победит ЦСКА с разницей в один мяч, но не получилось. У команды Семака моментов было побольше, а ЦСКА перестроил игру. Когда работал Федотов, они пытались закрываться и играть на контратаках. А сейчас ЦСКА старался играть на равных, как это было за Зимнем Кубке РПЛ.

Игра была напряжённая, может быть, не очень качественная. С реализацией ни у той, ни у другой команды не получилось. Неплохо сыграли голкиперы. Акинфеев меня поражает, он с каждым годом не стареет в футбольном плане, играет очень сильно. Латышонок тоже сыграл хорошо. Кажется, что ничья — объективный результат, хотя никого не устраивает», — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Зенит» набрал 40 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. Сине-бело-голубые опережают «Краснодар» на одно очко. ЦСКА располагается на шестом месте в турнирной таблице с 32 очками в 19 матчах. В 20-м туре «Зенит» сыграет на выезде с «Факелом», а ЦСКА дома примет «Химки».

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