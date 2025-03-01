«Краснодар» — «Крылья Советов»: Олейников открыл счёт на 41-й минуте
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В эти минуты проходит матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и «Крылья Советов». Игра проходит на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступает Рафаэль Шафеев из Волгограда. На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Крыльев Советов». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Перерыв
0 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Олейников – 41'
На 41-й минуте матча нападающий «Крыльев Советов» Иван Олейников открыл счёт в матче.
«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева набрала 39 очков за 18 матчей. «Крылья Советов» заработали 18 очков после 18 игр и располагаются на 12-й строчке.
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