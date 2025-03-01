«Ахмат» — «Рубин»: защитник Гандри оформил дубль на 63-й минуте

«Ахмат» принимает «Рубин» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходит в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». На момент написания новости счёт в матче 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 63-й минуте защитник грозненцев Надер Гандри забил головой после подачи с углового, оформив дубль. На перерыв команды ушли при равенстве в счёте — 1:1. На гол форварда «Рубина» Дардана Шабанхаджая на 10-й минуте точным ударом с пенальти на 41-й минуте ответил Гандри.

«Ахмат» имеет в своём активе 13 очков и располагается в зоне прямого вылета — на 15-м месте. «Рубин» набрал в первых 18 матчах чемпионата 26 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.