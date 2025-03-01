«Ницца» победила «Сент-Этьен» на выезде в 24-м туре чемпионата Франции

Завершился матч 24-го тура французской Лиги 1 между «Сент-Этьеном» и «Ниццей». Встреча проходила на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене (Франция). На матче работала бригада арбитров во главе с Жеромом Бризаром. Победу в игре праздновали футболисты «Ниццы» — 3:1.

«Ницца» повела в счёте на 10-й минуте благодаря голу защитника Пабло Паулино Росарио. На 32-й минуте нападающий «Сент-Этьена» Лукас Стассин восстановил равенство в счёте. На 52-й минуте защитник хозяев Микаэль Наде отправил мяч в собственные ворота. На 69-й минуте форвард «Ниццы» Эванн Гессан удвоил преимущество гостей.

«Ницца» набрала 46 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице Лиги 1. Столько же очков на счету «Марселя», занимающего второе место. «Сент-Этьен» располагается на 16-м месте в турнирной таблице с 19 очками в 24 матчах.