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«Краснодар» — «Крылья Советов»: Са сравнял счёт на 48-й минуте

«Краснодар» — «Крылья Советов»: Са сравнял счёт на 48-й минуте
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В эти минуты проходит матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и «Крылья Советов». Игра проходит на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступает Рафаэль Шафеев из Волгограда. На момент написания новости счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Олейников – 41'     1:1 Са – 48'    

На 48-й минуте нападающий «Краснодара» Виктор Са сравнял счёт в матче.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева набрала 39 очков за 18 матчей. «Крылья Советов» заработали 18 очков после 18 игр и располагаются на 12-й строчке.

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