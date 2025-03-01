«Краснодар» — «Крылья Советов»: Са сравнял счёт на 48-й минуте

В эти минуты проходит матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и «Крылья Советов». Игра проходит на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступает Рафаэль Шафеев из Волгограда. На момент написания новости счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 48-й минуте нападающий «Краснодара» Виктор Са сравнял счёт в матче.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева набрала 39 очков за 18 матчей. «Крылья Советов» заработали 18 очков после 18 игр и располагаются на 12-й строчке.