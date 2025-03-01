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Ахмат — Рубин, результат матча 1 марта 2025, счет 2:1, РПЛ 2024-2025

«Ахмат» одержал волевую победу над «Рубином» в РПЛ и покинул зону вылета
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«Ахмат» принимал «Рубин» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Волевую победу в матче праздновали футболисты грозненской команды — 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 1
Рубин
Казань
0:1 Шабанхаджай – 10'     1:1 Гандри – 41'     2:1 Гандри – 63'    

На гол форварда «Рубина» Дардана Шабанхаджая на 10-й минуте точным ударом с пенальти на 41-й минуте ответил защитник Надер Гандри. Во второй половине игры «Ахмат» вышел вперёд в счёте на 63-й минуте благодаря точному удару Гандри, который, таким образом, оформил дубль и принёс команде победу.

«Ахмат» довёл количество набранных в сезоне очков до 16 и покинул зону вылета. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице после 19 проведённых матчей. «Рубин» остался на восьмой строчке с 26 очками.

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