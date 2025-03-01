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Эдуард Сперцян получил травму в матче с «Крыльями Советов» и покинул поле на носилках

Эдуард Сперцян получил травму в матче с «Крыльями Советов» и покинул поле на носилках
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Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян был вынужден покинуть поле в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» после травмы, полученной на 66-й минуте. Встреча проходит в эти минуты, счёт — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Олейников – 41'     1:1 Са – 48'    

Полузащитник получил травму во время столкновения с защитником «Крыльев Советов» Фернандо Костанцей и не смог продолжить игру. Медицинскому штабу «Краснодара» пришлось использовать носилки, так как игрок не мог покинуть поле самостоятельно.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева набрала 39 очков за 18 матчей. «Крылья Советов» заработали 18 очков после 18 игр и располагаются на 12-й строчке.

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