Эдуард Сперцян получил травму в матче с «Крыльями Советов» и покинул поле на носилках

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян был вынужден покинуть поле в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» после травмы, полученной на 66-й минуте. Встреча проходит в эти минуты, счёт — 1:1.

Полузащитник получил травму во время столкновения с защитником «Крыльев Советов» Фернандо Костанцей и не смог продолжить игру. Медицинскому штабу «Краснодара» пришлось использовать носилки, так как игрок не мог покинуть поле самостоятельно.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева набрала 39 очков за 18 матчей. «Крылья Советов» заработали 18 очков после 18 игр и располагаются на 12-й строчке.