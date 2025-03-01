Бабаев: Фернандес принёс много пользы ЦСКА, а о своём поступке, мне кажется, он пожалел

Гендиректор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о взаимоотношениях с бывшим защитником армейцев Марио Фернандесом и о влиянии на них перехода в «Зенит».

«Марио сделал такой вклад в успехи клуба, что отношение к нему именно как к человеку, причастному к успеху, не изменилось. Что касается личных взаимоотношений, они, конечно, изменились, но это более личная история, не для обсуждения с прессой. Он принёс много пользы клубу, а что поступил таким образом… Мне кажется, во многом он пожалел», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

Бразильский правый защитник Марио Фернандес выступал за ЦСКА с июля 2012 по июль 2022 года. За это время он трижды становился чемпионом России (2012/2013, 2013/2014 и 2015/2016), два раза побеждал в Суперкубке страны (2014/2015 и 2018/2019), а также один раз выиграл Кубок России (2012/2013). Летом 2022 года Фернандес покинул ЦСКА и объявил о приостановке карьеры.

В январе 2023 года Марио Фернандес подписал контракт с бразильским «Интернасьоналом», а спустя полгода перебрался в санкт-петербургский «Зенит». С сине-бело-голубыми защитник ещё по разу выиграл чемпионат и Кубок страны — в сезоне-2023/2024. С лета прошлого года Фернандес является свободным агентом.