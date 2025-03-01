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Краснодар — Крылья Советов, результат матча 1 марта 2025, счёт 1:1, РПЛ 2024-2025

«Краснодар» вернулся на первое место в РПЛ, сыграв вничью с «Крыльями Советов»
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Завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и «Крылья Советов». Игра проходила на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда. Итоговый результат — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Олейников – 41'     1:1 Са – 48'    

Счёт в матче был открыт на 41-й минуте, отличился нападающий «Крыльев Советов» Иван Олейников. На 48-й минуте Виктор Са сравнял счёт. На 66-й минуте полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян получил травму и покинул поле на носилках.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева набрала 40 очков за 19 матчей. «Крылья Советов» заработали 19 очков после аналогичного количества игр и располагаются на 10-й строчке.

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Эдуард Сперцян получил травму в матче с «Крыльями Советов» и покинул поле на носилках
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