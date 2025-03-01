«Краснодар» вернулся на первое место в РПЛ, сыграв вничью с «Крыльями Советов»

Завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и «Крылья Советов». Игра проходила на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда. Итоговый результат — 1:1.

Счёт в матче был открыт на 41-й минуте, отличился нападающий «Крыльев Советов» Иван Олейников. На 48-й минуте Виктор Са сравнял счёт. На 66-й минуте полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян получил травму и покинул поле на носилках.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева набрала 40 очков за 19 матчей. «Крылья Советов» заработали 19 очков после аналогичного количества игр и располагаются на 10-й строчке.