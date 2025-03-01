Тренер «Зенита» Семак: ЦСКА отдал территорию, но мы не смогли создать голевые моменты

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничейный исход матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги между сине-бело-голубыми и ЦСКА (0:0).

«К сожалению, не удалось победить. Хотели, но не смогли. Первый тайм был более открытым, было больше моментов. Во втором тайме было больше контроля с нашей стороны, ЦСКА отдал территорию, но мы не смогли создать реальные голевые моменты. У нас было несколько опасных подходов, но что касается явных шансов, то в первом тайме они были, а во втором их не было практически. К сожалению, не смогли порадовать наших болельщиков, которые сегодня практически целиком заполнили стадион. Спасибо им огромное за это! Будем готовиться к следующему матчу, сегодня не получилось», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 40 очков за 19 матчей. ЦСКА находится на шестой строчке, заработав 32 очка. На первом месте располагается «Краснодар» (40).