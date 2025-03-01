Алексей Миранчук — в стартовом составе «Атланты Юнайтед» на матч с «Шарлотт»

Сегодня, 1 марта, состоится матч МЛС, в котором встретятся «Шарлотт» и «Атланта Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте (США). Начало встречи — в 22:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Шарлотт»: Калина, Бёрн, Маланда, Приветт, Рим, Бьель, Вествуд, Бронико, Абада, Агьеманг, Заха.

«Атланта Юнайтед»: Гузан, Абрам, Грегерсен, Уильямс, Эдвардс, Слиш, Миранчук, Форчун, Альмирон, Лобжанидзе, Латте Лат.

В текущем сезоне МЛС 29-летний Алексей Миранчук провёл один матч. Результативными действиями россиянин не отметился.