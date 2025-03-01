Алексей Миранчук — в стартовом составе «Атланты Юнайтед» на матч с «Шарлотт»
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Сегодня, 1 марта, состоится матч МЛС, в котором встретятся «Шарлотт» и «Атланта Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте (США). Начало встречи — в 22:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
США — Major League Soccer . МЛС
01 марта 2025, суббота. 22:15 МСК
Шарлотт
Шарлотт
Не начался
Атланта Юнайтед
Атланта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Стартовые составы команд:
«Шарлотт»: Калина, Бёрн, Маланда, Приветт, Рим, Бьель, Вествуд, Бронико, Абада, Агьеманг, Заха.
«Атланта Юнайтед»: Гузан, Абрам, Грегерсен, Уильямс, Эдвардс, Слиш, Миранчук, Форчун, Альмирон, Лобжанидзе, Латте Лат.
В текущем сезоне МЛС 29-летний Алексей Миранчук провёл один матч. Результативными действиями россиянин не отметился.
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