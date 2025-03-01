Семак оценил игру Дркушича в качестве опорника в матче «Зенита» с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил выступление центрального защитника команды Ваньи Дркушича в роли опорника в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:0).

«На мой взгляд, Ваня хорошо сыграл. Конечно, эта позиция для него в новинку, но в том, что касается позиционной игры, игры на мяче, в передачах он действовал хорошо. Конечно, не хватает Вендела, потому что он добавляет не только в обороне, но и в атаке, его подключения обостряют игру, он много делает и для атаки тоже. Но я думаю, что Ваня справился со своей функцией абсолютно хорошо», — передаёт слова Семака официальный сайт «Зенита».

Центральный полузащитник сине-бело-голубых Вендел не смог принять участия в матче из-за дисквалификации. Ванья Дркушич провёл на поле 83 минуты, после чего был заменён на защитника Нуралы Алипа.

«Зенит» с 40 очками в 19 матчах занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» опережает сине-бело-голубых по дополнительным показателям при равенстве очков. ЦСКА имеет в своём активе 32 очка, армейцы располагаются на шестой строчке.