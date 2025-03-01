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Результаты матчей РПЛ 1 марта

Результаты матчей РПЛ 1 марта
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Сегодня, 1 марта, прошли четыре матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей РПЛ 1 марта:

«Пари Нижний Новгород» — «Акрон» — 2:1;
«Зенит» — ЦСКА — 0:0;
«Ахмат» — «Рубин» — 2:1;
«Краснодар» — «Крылья Советов» — 1:1.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», набравший 40 очков после 19 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 40 очков. Третье место с 37 очками занимает московский «Спартак». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Факел» (14).

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