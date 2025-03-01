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Наполи — Интер М, результат матча 1 марта 2025, счёт 1:1, Серия А 2024-2025

«Наполи» сумел вырвать ничью в концовке матча с «Интером» в 27-м туре Серии А
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Завершился матч 27-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Наполи» и миланский «Интер». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Наполи. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Довери (Рим, Италия). Итоговый результат — 1:1.

Италия — Серия А . 27-й тур
01 марта 2025, суббота. 20:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
1 : 1
Интер М
Милан
0:1 Димарко – 22'     1:1 Биллинг – 87'    

Счёт в матче был открыт на 22-й минуте, отличился защитник «Интера» Федерико Димарко. На 87-й минуте Филип Биллинг сумел сравнять счёт.

После 27 сыгранных матчей «Наполи» располагается на второй строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 57 очков. Миланский «Интер» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 58 очков.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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